البنتاغون يطور برنامجًا خاصًا لتدريب الأوكرانيين

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن أمريكا ستطوّر برنامجًا خاصًا لتدريب الجنود الأوكرانيين؛ بهدف تدريب عدد أكبر من الجنود من أجل اكتساب مهارات أوسع.

وبحسب وكالة فرانس بس، فإن هذا البرنامج سيبدأ يناير المقبل، ويأتي ذلك تزامنًا مع وجود كييف في حالة ترقب لهجوم روسي جديد.

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، أنه في حين يقتصر تدريب الجنود الأوكرانيين على الأسلحة التي تمنحها واشنطن لكييف، إلا أن واشنطن ستبدأ الآن مناورات مشتركة مع أفراد جيش أوكرانيا؛ من أجل تعليمهم كيفية تنسيق مناورات قوات المشاة مع دعم المدفعية.

عدد الجنود في البرنامج

وأوضح رايدر أن هذا البرنامج سيتيح تدريب نحو 500 جندي أوكراني شهريًا، مضيفًا أن الفكرة هي منحهم تدريبًا جماعيًا متقدمًا سيسمح لهم بتنفيذ عمليات عسكرية بأسلحة مشتركة ومناورات على أرض المعركة.

اختيار ألمانيا كأرض للتدريبات

وسيتم إجراء هذا التدريب في ألمانيا، وسيضاف إلى التدريبات على الأسلحة التي تسلم لأوكرانيا والتدريب الأكثر شمولًا الذي يُقام منذ أشهر عدة مع الحلفاء، ومع الجيش البريطاني على وجه الخصوص.

وكانت أمريكا قد دربت نحو 3100 جندي على الأسلحة التي تزود كييف بها، كما درب الحلفاء 12 ألف جندي إضافي.

توقعات بهجوم جديد من روسيا

وتوقع قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني الخميس أن تشن روسيا هجومًا جديدًا على كييف في الأشهر الأولى من العام 2023 بعدما تركز القتال منذ أشهر في شرق البلاد وجنوبها.