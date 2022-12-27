البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
وأوضح البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 27 ديسمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).