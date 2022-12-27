Icon

4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
للعمل في جدة

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

2022-12-27 الساعة 12:34
البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • أخصائي أول حوكمة المشتريات ومعالجة الشكاوى.
  • أخصائي أول في إدارة الهوية والوصول.
  • أخصائي أول في عمليات الحلول.
  • أخصائي مالي أول في مجال تكنولوجيا المعلومات.
  • أخصائي عمليات الشبكة.
  • أخصائي عمليات الامتثال.
  • أخصائي أول في إدارة الصناديق الاستئمانية.
  • والمزيد …

طريقة التقديم:

وأوضح البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 27 ديسمبر 2022م.

قد يهمّك أيضاً
Img

سبب عدم تهنئة بيدري لميسي بعد الفوز بمونديال 2022

Img

الفيصل يكرم عبدالله الغامدي الفائز بجائزة اعتدال لجهوده التقنية الإنسانية

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيفا: 4 طقوس لـ وليد الركراكي لكتابة...
آخر الاخبار

فيفا: 4 طقوس لـ وليد الركراكي لكتابة...

آخر الاخبار
إنجاد: العثور على أحد مفقودي أم رضمة...
السعودية اليوم

إنجاد: العثور على أحد مفقودي أم رضمة...

السعودية اليوم
إصابة صادمة للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة المغرب
كأس العالم

إصابة صادمة للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة المغرب

كأس العالم
سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان...
العالم

سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان...

العالم
نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم
الرياضة

نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم

الرياضة
أمير الرياض ونائبه يطلعان على منجزات نادي...
السعودية اليوم

أمير الرياض ونائبه يطلعان على منجزات نادي...

السعودية اليوم
توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...
آخر الاخبار

توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...

آخر الاخبار
انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في عمان
العالم

انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في عمان

العالم