البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي أول حوكمة المشتريات ومعالجة الشكاوى.

أخصائي أول في إدارة الهوية والوصول.

أخصائي أول في عمليات الحلول.

أخصائي مالي أول في مجال تكنولوجيا المعلومات.

أخصائي عمليات الشبكة.

أخصائي عمليات الامتثال.

أخصائي أول في إدارة الصناديق الاستئمانية.

والمزيد …

طريقة التقديم: