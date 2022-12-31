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في مدينة الرياض

البنك السعودي الفرنسي يعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

2022-12-31 الساعة 12:07
البنك السعودي الفرنسي يعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك السعودي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التقديم في برنامج (التعاوني / الداخلي) 2023م بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس مع  معدل تراكمي لا يقل عن (3 من 4) أو (3.75 من 5) أو ما يعادلها.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

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مدة التدريب:

– من (4) إلى (8) أشهر.

مكان التدريب:

– مدينة الرياض.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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