البنك السعودي الفرنسي يعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

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أعلن البنك السعودي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التقديم في برنامج (التعاوني / الداخلي) 2023م بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس مع معدل تراكمي لا يقل عن (3 من 4) أو (3.75 من 5) أو ما يعادلها.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
– من (4) إلى (8) أشهر.
مكان التدريب:
– مدينة الرياض.
– التقديم مُتاح الآن
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: