البنك السعودي الفرنسي يعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

أعلن البنك السعودي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التقديم في برنامج (التعاوني / الداخلي) 2023م بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس مع معدل تراكمي لا يقل عن (3 من 4) أو (3.75 من 5) أو ما يعادلها.

3- إجادة اللغة الإنجليزية.

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

مدة التدريب:

– من (4) إلى (8) أشهر.

مكان التدريب:

– مدينة الرياض.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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