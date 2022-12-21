البنك العربي الوطني يوزع أرباحاً بقيمة 900 مليون ريال

أعلن البنك العربي الوطني توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية باعتماد توزيع 900 مليون ريال أرباحاً نقدية مرحلية لمساهمي البنك عن النصف الثاني من عام 2022.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن الأحقية ستكون، لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول من تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2023.

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وأغلق مؤشر الأسهم الرئيس في وقت سابق، منخفضًا 38.74 نقطة ليقفل عند مستوى 10251.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 117 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نسيج، ودور، ومسك، ورعاية، ومبكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: دار الأركان، وسلوشنز، والتأمين العربية، وشمس، وتهامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96 % و 5.51 %.

الشركات الأكثر نشاطًا

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، وبترو رابغ، ومرافق، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: مرافق، والراجحي، وأمريكانا، ومعادن، وأرامكو الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) مرتفعاً 264.57 نقطة ليقفل عند مستوى 18790.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 120 ألف سهم تقاسمتها 725 صفقة.