البنك المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس

قرر البنك المركزي، مساء اليوم الأربعاء، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%.

وقال البنك المركزي السعودي في بيان له، إنه تم رفع معدل اتفاقية الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50%.

يأتي القرار اتساقًا مع أهداف البنك المركزي بالمحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

الفيدرالي الأمريكي

وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% ليتراوح الآن بين 4.25% و4.5%.‏

وارتفع التضخم في أمريكا بأقل من المتوقع في نوفمبر الماضي، مستفيدًا من تراجع أسعار البنزين والسيارات المستعملة، وسجل التضخم السنوي 7.1 بالمائة، فيما كانت التوقعات 7.3 بالمائة.