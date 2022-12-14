البنك المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل
قرر البنك المركزي، مساء اليوم الأربعاء، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%.
وقال البنك المركزي السعودي في بيان له، إنه تم رفع معدل اتفاقية الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50%.
يأتي القرار اتساقًا مع أهداف البنك المركزي بالمحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.
وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة بواقع 0.5% ليتراوح الآن بين 4.25% و4.5%.
وارتفع التضخم في أمريكا بأقل من المتوقع في نوفمبر الماضي، مستفيدًا من تراجع أسعار البنزين والسيارات المستعملة، وسجل التضخم السنوي 7.1 بالمائة، فيما كانت التوقعات 7.3 بالمائة.