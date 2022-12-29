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لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض

البنك المركزي السعودي يعلن عن وظائف شاغرة

2022-12-29 الساعة 1:36
البنك المركزي السعودي يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك المركزي السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تطوير ابتكار.

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الشروط:

1- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
2- وجود خبرة واطلاع على أبرز التطورات التقنية المحلية والعالمية ذات العلاقة.
3- إتقان اللغة الإنجليزية.

الوصف الوظيفي:

– المساهمة في تطوير وتنفيذ مشاريع مركز الابتكار واختبارات حالات الاستخدام للتقنيات الناشئة مع الجهات التقنية المختصة داخل البنك المركزي وخارجه وإعداد التقارير الفنية للمشاريع.

أبرز المسؤوليات والنشاطات الرئيسية:

1- المساهمة في تطوير وتصميم وتنفيذ مشاريع مركز الابتكار وتطبيقها في البيئة التقنية المخصصة لذلك وإشراك الأطراف المعنية في تطوير وتنفيذ المشاريع الابتكارية (مثل: مشاريع السجلات الموزعة ومشاريع الذكاء الاصطناعي ومشاريع الأمن السيبراني).
2- المساهمة في اختبار حالات الاستخدام للتقنيات الناشئة والتأكد من مطابقتها للمتطلبات التي تم وضعها في بداية المشروع.
3- إنهاء مخرجات مشاريع مركز الابتكار من النماذج الأولية والتقارير الفنية وتحديد العناصر التي نجحت وأثبتت فعاليتها، وتسليم مخرجات المشاريع.
4- إعداد التقارير الفنية لمشاريع مراكز الابتكار.
5- المساهمة في تطوير مشاريع وحالات الاستخدام المختلفة التي توظف التقنيات الناشئة في القطاع المالي بالتعاون مع إدارات البنك المركزي ذات العلاقة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/05هـ الموافق 2022/12/29م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

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