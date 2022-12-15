البولندي سيمون مارتشينياك حكمًا لـ نهائي كأس العالم رسميًّا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، مساء الأحد المقبل.

وبعد مفاضلة بين مارتشينياك والحكم الهولندي داني ماكيلي، قررت لجنة الحكام في الفيفا تعيين البولندي مارتشينياك صاحب الـ41 عامًا لإدارة المباراة.

نهائي كأس العالم

وتُقام مباراة نهائي كأس العالم 2022 مساء الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية في ملعب لوسيل في قطر.