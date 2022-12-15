البولندي سيمون مارتشينياك حكمًا لـ نهائي كأس العالم رسميًّا

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، مساء الأحد المقبل.
وبعد مفاضلة بين مارتشينياك والحكم الهولندي داني ماكيلي، قررت لجنة الحكام في الفيفا تعيين البولندي مارتشينياك صاحب الـ41 عامًا لإدارة المباراة.
وتُقام مباراة نهائي كأس العالم 2022 مساء الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية في ملعب لوسيل في قطر.
وكان الحكم الإسباني ماتيو لاهوز رُشح لإدارة نهائي المونديال، ولكن اعتراض نجمي منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي والحارس إيميليانو مارتينيز على أدائه في مباراة هولندا في ربع نهائي مونديال قطر، تسبب في استبعاده من باقي مباريات البطولة.
وكان المنتخب الأرجنتيني بدأ مشواره في المونديال بخسارة من السعودية ثم فوزين على بولندا والمكسيك ليعبر إلى دور الـ16.
وفي دور الـ16، فاز المنتخب الأرجنتيني على منتخب أستراليا بنتيجة هدفين لهدف، ثم فاز في دور الثمانية بركلات الترجيح على المنتخب الهولندي بعد التعادل بنتيجة 2/ 2 في الوقتين الأصلي والإضافي.
ثم أقصى في دور الـ4، منتخب كرواتيا بالفوز عليه بثلاثية دون رد.
أما منتخب فرنسا فبدأ البطولة بفوز كبير على أستراليا برباعية لهدف، ثم فوز على الدنمارك، ثم خسارة من تونس في ختام دور المجموعات.
وفي دور ثمن النهائي، فاز المنتخب الفرنسي على بولندا، ثم أقصى المنتخب الإنجليزي من دور الثمانية، وتخطى بالأمس عقبة المنتخب المغربي في دور نصف النهائي بثنائية دون رد.