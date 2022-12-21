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استخدمتها القوات الروسية في أوكرانيا

البيت الأبيض يحقق بشأن كيفية وصول تكنولوجيا الدورن الأمريكية إلى إيران

2022-12-21 الساعة 5:45
البيت الأبيض يحقق بشأن كيفية وصول تكنولوجيا الدورن الأمريكية إلى إيران
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تساءلت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن كيفية وصول التكنولوجيا الأمريكية إلى الطائرات المسيرة دون طيار الإيرانية، بما في ذلك الإلكترونيات الدقيقة الأمريكية الصنع.

وفتح فريق البيت الأبيض تحقيقًا موسعًا للتحقيق في كيفية وصول المكونات الأمريكية والغربية أيضًا إلى طائرات الدرون الإيرانية التي تم استخدامها في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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قيود صارمة 

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فقد فرض البيت الأبيض قيودًا صارمة على الصادرات وعقوبات لمنع إيران من الحصول على مواد عالية الجودة، لكن ظهرت أدلة تشير إلى أن إيران تجد وفرة من التكنولوجيا المتاحة تجاريًا.

البيت الأبيض يتساءل كيف وصلت التكنولوجيا الأمريكية للدرون الإيرانية 

82 % من مكونات الدرون أمريكية

وفي الشهر الماضي، فحصت منظمة أبحاث Conflict Armament Research التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها عدة طائرات دون طيار تم إسقاطها في أوكرانيا ووجدت أن 82% من مكوناتها تم تصنيعها بواسطة شركات مقرها الولايات المتحدة.

وتشمل التكنولوجيا داخل الطائرات أجهزة استشعار من الدرجة التكتيكية وأشباه موصلات مصدرها خارج إيران.

البيت الأبيض يتساءل كيف وصلت التكنولوجيا الأمريكية للدرون الإيرانية 

وقال مصدر من البيت الأبيض لـ CNN إن نتائج هذه التحقيقات تدل على أن طهران تمكنت من الالتفاف على أنظمة العقوبات الحالية وأضافت المزيد من القدرات في التعامل مع أسلحتها، الأمر الذي يمثل تهديدًا كبيرًا نظرًا لنهج إيران المستمر في زعزعة الاستقرار.

ومن بين المكونات التي تم العثور عليها في بعض الطائرات دون طيار معالجات صنعتها شركة تكساس إنسترومنتس للتكنولوجيا ومقرها دالاس، بالإضافة إلى محرك من إنتاج شركة نمساوية مملوكة لشركة بومباردييه ريكريشنال برودكتس الكندية، وذلك وفقًا لتحقيق أجرته القوات المسلحة الأوكرانية ومصدر مطلع على التحقيق الأمريكي.

وأدانت كلتا الشركتين أي استخدام لتقنيتهما لأغراض غير مشروعة، لكن يؤكد تورطهم غير المقصود أن المنتجات الرخيصة المخصصة للاستخدام المدني يمكن تعديلها بسهولة للأغراض العسكرية، وغالبًا ما تقع خارج حدود العقوبات وأنظمة مراقبة الصادرات.

تكثيف التحقيقات

وقال المسؤولون إن التحقيقات تكثفت في الأسابيع الأخيرة وسط معلومات استخبارية حصلت عليها الولايات المتحدة بأن الكرملين يستعد لفتح مصنعه الخاص لإنتاج الطائرات دون طيار داخل روسيا مع شراكة إيرانية.

وتشارك الوكالات في جميع أنحاء واشنطن في التحقيق، بما في ذلك وزارات الدفاع، والخارجية، والعدل، والتجارة، والخزانة.

ويشرف مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على هذا الجهد كجزء من نهج شامل أكبر للتعامل مع إيران.

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