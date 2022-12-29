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عند بلوغ سن الستين

التأمينات الاجتماعية تذكِّر بشروط صرف مستحقات الدفعة الواحدة

2022-12-29 الساعة 5:11
التأمينات الاجتماعية تذكِّر بشروط صرف مستحقات الدفعة الواحدة
المواطن - فريق التحرير

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أعادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التذكير بأن صرف الدفعة الواحدة للمشترك يتم عند بلوغ سن الستين وذلك في حال عدم توفر شروط الاستحقاق المؤهلة لمعاش التقاعد.

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة على موقع “تويتر”، على استفسار أحد المواطنين بشأن إمكانية حصوله على مستحقاته في التأمينات مع بلوغ عدد اشتراكاته 21 شهرًا.

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حالات الاستحقاق قبل الـ 60

أما حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين، أوضحت العناية بالعملاء أنها تشتمل على 4 حالات هي:

  •  المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
  • من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.
  • المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.
  • من أسقطت عنه الجنسية السعودية.

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