التأمينات الاجتماعية تذكِّر بشروط صرف مستحقات الدفعة الواحدة

أعادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التذكير بأن صرف الدفعة الواحدة للمشترك يتم عند بلوغ سن الستين وذلك في حال عدم توفر شروط الاستحقاق المؤهلة لمعاش التقاعد.

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة على موقع “تويتر”، على استفسار أحد المواطنين بشأن إمكانية حصوله على مستحقاته في التأمينات مع بلوغ عدد اشتراكاته 21 شهرًا.

حالات الاستحقاق قبل الـ 60

أما حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين، أوضحت العناية بالعملاء أنها تشتمل على 4 حالات هي: