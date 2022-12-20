Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يتم تطبيق العقوبات على صاحب العمل

التأمينات تحذر: التسجيل بدون علاقة عمل مخالف للنظام

2022-12-20 الساعة 11:23
التأمينات تحذر: التسجيل بدون علاقة عمل مخالف للنظام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، أن التسجيل بدون علاقة عمل مخالف للنظام وتعتبر السعودة الوهمية مخالفة يتم تطبيق العقوبات فيها على صاحب العمل.

قد يهمّك أيضاً
Img

ميسي يكسر رقمًا قياسيًا جديدًا على إنستقرام

Img

كتلة باردة تستهدف شمال ووسط المملكة ليلة السبت

6 خطوات

وذكرت التأمينات في إنفوجراف توضيحي، اليوم الثلاثاء: خطوات إلغاء مدة غير نظامية للمشترك السعودي في التأمينات أون لاين على النحو التالي:

  • تسجيل الدخول غلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد.
  • اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.
  • اختيار المنشأة المطلوبة على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.
  • اختيار نوع الطلب (مدة غير نظامية).
  • الموافقة على الإقرار والضغط على أيقونة إرسال.
  • إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر.

 الاستبعاد

في وقت سابق، تفاعلت المؤسسة مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية حذف المشترك من التأمينات في حالة الاستقالة.

وجاء الرد من خلال خدمة العناية بالعملاء عبر موقع تويتر، بأنه في انتهاء علاقة العمل يتم استبعاد المشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل أو بحد أقصى نهاية الشهر الذي تم فيه ترك العمل.

وأوضحت عناية العملاء أنه في حال تجاوز المهلة يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابك في التأمينات أون لاين باتباع الخطوات التالية:

 

خطوات طلب الاستبعاد أون لاين

1 ـ تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد.

2 ـ اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.

3ـ اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.

4ـ اختيار نوع الطلب.

5- إدخال تاريخ الاستبعاد الصحيح والموافقة على الاستمرار.

6 – الضغط على أيقونة إدخال وإرسال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية