التأمينات توضح طريقة تعديل المهنة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المشتركين بنظامها يمكنهم تعديل المهنة عند تغيرها بشكل إلكتروني بسهولة عبر خدمة “مهنة المشترك”.

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن هذه الخدمة تتيح تعديل مهنة المشترك (موظف حكومي، طالب، موظف دوام كامل).

طريقة التعديل عبر الخدمة

الدخول على الخدمة بالنقر على زر “ابدأ الخدمة”.

تعبئة البيانات الشخصية.

إرفاق المتطلبات بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg).

التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.

ولفتت المؤسسة إلى أنه سيتم استقبال رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكن للمشترك متابعة الطلب من (هنا).

معاش التقاعد

وفي سياق آخر، أكدت التأمينات الاجتماعية في وقت سابق، أن استفادة مستحقي معاش التقاعد لا تتأثر حال التحاقهم بوظيفة خاضعة لنظام التأمينات.

وأوضحت التأمينات أن عمل المستفيد من أنظمة التقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي.