التأمينات: يحق لمالك المنشأة العمل في وظيفة أخرى

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق لمالك المنشأة العمل في وظيفة أخرى والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك خلال ردها على سؤال يقول “هل يحق لمالك المنشأة العمل في وظيفة أخرى والتسجيل في التأمينات الاجتماعية”.
وأوضحت “نعم يحق له، حيث يجيز النظام لمن يملك نشاطًا تجاريًا التسجيل كمشترك اختياري بشرط أن تكون منشأته مسجلة وكافة العاملين لديه تم تسجيلهم في النظام مع سداد الاشتراكات المستحقة عنهم متى توفرت بحقهم شروط الخضوع الإلزامي للنظام”.
وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية أن النظام يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل.
وقالت التأمينات في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “نظام التأمينات الاجتماعية يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل، ويحسب اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل، ويجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين”.