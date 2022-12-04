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المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة أبرزها

التأمينات: 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة للمشترك

2022-12-04 الساعة 3:10
التأمينات: 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة للمشترك
المواطن - الرياض

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن 4 حالات يتم فيهم صرف تعويض الدفعة الواحدة للمشترك دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالعملاء التابع للتأمينات بموقع “تويتر” على استفسار أحد المواطنين بشأن الحقوق التأمينية بعد ترك العمل.

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حالات الصرف

وقال حساب العناية بالعملاء “يحق للمشترك/ المشتركة الذي ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وفقًا لعدد من الحالات والتي تتمثل في:

1- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.

2- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.

3- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.

4- من أسقطت عنه الجنسية السعودية.

معاش التقاعد

وفي وقت سابق، أكدت التأمينات الاجتماعية أن استفادة مستحقي معاش التقاعد لا تتأثر حال التحاقهم بوظيفة خاضعة لنظام التأمينات.

وأوضحت أن عمل المستفيدة من أنظمة التقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي.

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