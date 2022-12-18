التأمينات: 6 خطوات لاستبعاد المشترك أون لاين

تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، اليوم الأحد، مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية حذف المشترك من التأمينات في حالة الاستقالة.

نهاية شهر

وجاء الرد من خلال خدمة العناية بالعملاء عبر موقع “تويتر”، بأنه في انتهاء علاقة العمل يتم استبعاد المشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل أو بحد أقصى نهاية الشهر الذي تم فيه ترك العمل.

وأوضحت عناية العملاء أنه في حال تجاوز المهلة يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابك في التامينات أون لاين باتباع الخطوات التالية:

خطوات طلب الاستبعاد أون لاين

1 ـ تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد.

2 ـ اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.

3ـ اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.

4ـ اختيار نوع الطلب.

5- إدخال تاريخ الاستبعاد الصحيح والموافقة على الاستمرار.

6 – الضغط على أيقونة إدخال وإرسال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر.