التأمينات: 6 خطوات لاستبعاد المشترك أون لاين

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، اليوم الأحد، مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية حذف المشترك من التأمينات في حالة الاستقالة.
وجاء الرد من خلال خدمة العناية بالعملاء عبر موقع “تويتر”، بأنه في انتهاء علاقة العمل يتم استبعاد المشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل أو بحد أقصى نهاية الشهر الذي تم فيه ترك العمل.
وأوضحت عناية العملاء أنه في حال تجاوز المهلة يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابك في التامينات أون لاين باتباع الخطوات التالية:
1 ـ تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في تأميناتي أفراد.
2 ـ اختيار أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.
3ـ اختيار المنشأة المطلوبة والضغط على أيقونة تعديل مدة الاشتراك.
4ـ اختيار نوع الطلب.
5- إدخال تاريخ الاستبعاد الصحيح والموافقة على الاستمرار.
6 – الضغط على أيقونة إدخال وإرسال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر.