التاريخ يشهد تألق المغرب

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سيشهد التاريخ للمنتخب المغربي حين سطّر فوزه على المنتخب البرتغالي والصعود للمربع الذهبي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم ضمن منافسات ربع النهائي لبطولة كأس العالم المقامة حاليًا بقطر.
وأقيمت المباراة على ملعب الثمامة؛ إذ دار اللقاء الحكم فاكوندو تيلو، بمساعدة إيزيكيل برايلوفسكي وغابرييل تشاد وإيفان أركيس بارتون سيسنيروس.
وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المغربي مهاجمه يوسف النصيري عند الدقيقة 42 ، وبمختلف الوسائل ضغط المنتخب البرتغالي للبحث عن التعادل لكن دفاع المغرب صمد إلى آخر دقيقة، وغادر البرتغالي كريستيانو رونالدو أرضيه الملعب بالدموع بعد انتهاء حلم تحقيق اللقب.
ولم يشارك رونالدو أساسيا حيث ضلا في مقاعد البدلاء إذ شارك اثناء تأخر البرتغال عن التعادل، وقد تكون نسخة مونديال قطر 2022 آخر مشاركة للبرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ 37 عامًا.
وسيلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي الأربعاء المقبل مع الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا التي تقام حاليًا بتقدم فرنسا بهدف وحيد.
من جانبه أبدى مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي صعوبة المباراة أمام المنتخب البرتغالي، موكدًا أننا تلقينا صباح اليوم نبأ غياب نايف أكرد ونصير مزراوي كما أن اللاعب سايس لعب مصابًا.
مبينًا أن كل اللاعبين قاتلوا وكانوا رجالًا، المهم هو أن المغرب في نصف النهائي.