التجارة: إحالة أكثر من 450 قضية تستر للنيابة العامة خلال 2022

كشف المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن أكثر من 450 قضية تستر تجاري تمت إحالتها للنيابة العامة خلال عام 2022.

غرامات وقضايا التستر

وقال الحسين خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن هناك أرقامًا مهمة توضح تكامل الجهات الحكومية في برنامج مكافحة التستر التجاري، موضحًا أنه خلال عام 2022 كان هناك 127 ألف جولة رقابية تشاركية موجهة لمنافذ البيئة شملت كل مناطق المملكة.

وأضاف أن هناك 646 مخالفة أصدرتها لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، كما أن الغرامات المالية على المخالفين تجاوزت 14 مليون ريال.

ولفت إلى أن هناك أيضًا أكثر من 450 قضية تستر تجاري تمت إحالتها للنيابة العامة خلال عام 2022.

أسلوب الرقابة

وأكد أن الأسلوب السابق في الرقابة من ضمن المعايير التي توضح كيفية متابعة هذه المخالفات، حيث كان المراقب يتجه بشكل مباشر إلى المنشأة للتأكد من أوراقها وتعاملاتها المالية وتراخيصها بشكل يدوي مع القيام بزيارات دورية مجدولة.

وأوضح “الآن كل الاشتراطات أصبحت موجودة في النظام الإلكتروني لدى كل جهة فيما يتعلق ببياناتها، حيث توحدت البيانات في شاشة إلكترونية واحدة لدى البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وأصبح من السهل على الوزارة متابعة المنشآت والتأكد من كل أوراقها واستيفائها للشروط وبالتالي توجيه المراقب إلى المنشأة المخالفة ووضعها تحت عين الرقابة”.