التجارة تحذر من مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة

حذرت وزارة التجارة من التعامل مع مواقع وهمية وأشخاص ينتحلون صفة الوزارة، حيث يدعون استقبال بلاغات المستهلكين.

صفحات مزيفة

وأعلنت الوزارة في بيان صادر عنها، عن رصدها لعدد من الصفحات الوهمية والمزيفة والتي “تزعم صلتها بالوزارة وقدرتها على استقبال البلاغات أو تقديم البلاغات”.

وحثت على التواصل مع القنوات المعتمدة وتقديم البلاغات على الرقم الموحّد 1900، وتطبيق “بلاغ تجاري”.

أرقام الحسابات

وأكدت التجارة، في وقت سابق، أنها لا تطلب مطلقًا أرقام حسابات أو البطاقات البنكية أو أرقام التحقق الخاصة بالعميل، محذرة من التعامل مع أشخاص ينتحلون اسم الوزارة بالاتصال من أرقام عشوائية لطلب المعلومات البنكية بغرض التحايل

ولفتت الوزارة إلى أن الرقم الموحد لها هو 1900 فقط.