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تحتوي على بكتيريا ضارة

التجارة: توقفوا عن استخدام منتجات ذا لوندريس للتنظيف

2022-12-08 الساعة 5:33
التجارة: توقفوا عن استخدام منتجات ذا لوندريس للتنظيف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن استدعاء منتجات الغسيل والتنظيف المنزلي لشركة ذا لوندريس (THE LAUNDRESS)، لسنة 2018 – 2022.

سبب الاستدعاء

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن الاستدعاء جاء بسبب احتوائها على بكتيريا ضارة قد تؤدي إلى الإصابة بعدوى بكتيرية عند التعرض لها.

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إيقاف الاستخدام فورًا

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التوقف فورًا عن استخدام المنتج والتواصل مع الشركة للتحقق واسترداد مبلغ الشراء.

الاستدعاء

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