التجارة: توقفوا عن استخدام منتجات ذا لوندريس للتنظيف

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن استدعاء منتجات الغسيل والتنظيف المنزلي لشركة ذا لوندريس (THE LAUNDRESS)، لسنة 2018 – 2022.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن الاستدعاء جاء بسبب احتوائها على بكتيريا ضارة قد تؤدي إلى الإصابة بعدوى بكتيرية عند التعرض لها.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التوقف فورًا عن استخدام المنتج والتواصل مع الشركة للتحقق واسترداد مبلغ الشراء.