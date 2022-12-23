التحديث الجديد من آبل يمنع إساءة استغلال AirTags 

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يمنع التحديث الجديد من آبل إساءة استخدام أداة الـ AirTags، ففي حين أنها مفيدة لمساعدتك في تحديد موقع مفاتيح السيارة أو جهاز تحكم التلفزيون وغيرها من الأشياء التي تُفقد بشكل دائم، إلا أن الكثيرين استخدموها في مطاردة بعض الأشخاص وذلك عن طريق وضعها في حقيبة أحدهم لتعقبه.
وقالت صحيفة The Washington Post إنه من خلال وضع أحد الأجهزة الصغيرة في حقيبة أو جيب، فإنه يمكن للمطارد تلقي تنبيهات دقيقة توضح بالتفصيل موقع هدفه.
كما رفعت امرأتان دعوى قضائية ضد شركة آبل في هذا الشهر؛ وقالتا إن شركاءهما السابقين استخدما AirTags لمطاردتهما، وتتهم الدعاوى القضائية الشركة بعدم القيام بما يكفي لمنع إساءة استخدام AirTags.
ولا تريد آبل أن ترتبط سمعتها بأي من الأضرار التكنولوجية المحتملة لاختراعاتها، لذلك قدمت تحسينًا كبيرًا في التحديث الجديد من نظام التشغيل iOS 16.2 الذي تم إطلاقه مؤخرًا.
وبحسب مجلة فوربس، فإنه يمكنك الآن الاستمتاع بحماية معززة من الاستخدام السيئ للـ AirTags؛ وذلك لأن Apple أصدرت تحديث البرامج الثابتة 2.0.24.
وإذا استخدم أحدهم الآيرتاج عن شخص آخر وحاول البحث عنه، فإنه بحسب التحديث الجديد سيعطيه نتيجة: غير معروف.
وفي الوقت نفسه فإن التحديث الجديد من آبل يُعالج 35 إصلاحًا أمنيًا؛ وتنصح الشركة الأمريكية مستخدميها بتنزيله لتجنب أي أضرار محتملة؛ لذلك تأكد من أن جهاز iPhone الخاص بك يعمل بنظام iOS 16.2.