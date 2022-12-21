Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع توقعات بأمطار غزيرة

التدريب التقني تعلق الحضور غدًا بمكة وجدة والجموم ورابغ

2022-12-21 الساعة 6:12
التدريب التقني تعلق الحضور غدًا بمكة وجدة والجموم ورابغ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن تعليق التدريب الحضوري غدًا الخميس، في منشآت التدريب التقني بالعاصمة المقدسة وجدة والجموم ورابغ.

وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عنها أنه تم تحويل التدريب عن بعد ليوم غد الخميس لكافة المتدربين والمتدربات و المنسوبين والمنسوبات.

قد يهمّك أيضاً
Img

ما تود معرفته عن ملعب لوسيل معقل نهائي المونديال

Img

أن ترتدي لباس نومك في الشارع.. البعض لا يكترث بلوائح الذوق العام!!

تنبيه بهطول أمطار

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أصدرت في وقت سابق، تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقة مكة المكرمة من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 2 مساء غد الخميس، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم الأربعاء، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل كلًا من (جدة، رابغ، بحرة، الكامل، الجموم، خليص، العاصمة المقدسة).

وعلى إثر سوء الأحوال الجوية، قررت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة غدًا الخميس، في مدارس ومكاتب تعليم مكة والجموم وبحرة والكامل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية