التدريب التقني تعلق الحضور غدًا بمكة وجدة والجموم ورابغ

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن تعليق التدريب الحضوري غدًا الخميس، في منشآت التدريب التقني بالعاصمة المقدسة وجدة والجموم ورابغ.

وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عنها أنه تم تحويل التدريب عن بعد ليوم غد الخميس لكافة المتدربين والمتدربات و المنسوبين والمنسوبات.

تنبيه بهطول أمطار

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أصدرت في وقت سابق، تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقة مكة المكرمة من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 2 مساء غد الخميس، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم الأربعاء، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل كلًا من (جدة، رابغ، بحرة، الكامل، الجموم، خليص، العاصمة المقدسة).

وعلى إثر سوء الأحوال الجوية، قررت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة غدًا الخميس، في مدارس ومكاتب تعليم مكة والجموم وبحرة والكامل.