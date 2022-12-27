التدريب التقني في الشمالية عن بُعد اليوم

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية، تحويل التدريب في المنطقة عن بعد، اليوم الثلاثاء.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: نظرًا لما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة أبنائنا وبناتنا المتدربين ومنسوبيها، فقد تقرر تحويل التدريب إلى تدريب عن بعد اليوم الثلاثاء الموافق 3/ 6/ 1444هـ.

ونوهت الإدارة أن ذلك في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

جامعة الحدود الشمالية

وعلقت جامعة الحدود الشمالية الدراسة اليوم الثلاثاء؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقال الدكتور محمد يحيى الشهري رئيس الجامعة في تغريدة على موقع تويتر: حرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تم تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 3/ 6/ 1444هـ بجميع مقرات وفروع الجامعة (عرعر- رفحاء- طريف- العويقيلة) وستكون الدراسة عن بُعد.

تعليم المنطقة الشمالية

في غضون ذلك، أعلنت إدارة تعليم المنطقة الشمالية، أن الدراسة اليوم الثلاثاء ستكون عن بعد عبر منصة مدرستي.

وقالت الإدارة في تغريدة على موقع تويتر: وفقًا لما تم رصده ومتابعته وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، تنفيذ الدراسة اليوم الثلاثاء 03/ 06/ 1444 في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها عن بُعد عبر منصة مدرستي (للطلاب والهيئة الإدارية والتعليمية بالمدارس).