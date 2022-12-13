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منذ بداية العام الجاري

التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين

2022-12-13 الساعة 11:21
التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين
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المواطن - واس

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفيذ عدة مبادرات خلال العام الحالي بهدف توظيف خريجي وخريجات الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة.

فرص وظيفية

وأكد المتحدث الرسمي لمؤسسة التدريب التقني فهد العتيبي أن الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي وفروعها بالمؤسسة تركز على التنسيق المباشر مع قطاع الأعمال بهدف تسهيل حصول الخريجين على فرص عمل مناسبة، مبينًا أنه بلغ عدد الفرص الوظيفية التي تم توفيرها للخريجين منذ بداية عام 2022م وحتى الآن (80412) فرصة عمل في عدة مجالات، فيما بلغ عدد الخريجين للفصل الأول والثاني والصيفي الماضية (51935) خريجًا وخريجة.

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مذكرات تفاهم

وأضاف أن عدد مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع القطاعين العام والخاص منذ بداية العام بلغ 68 مذكرة تفاهم، تتركز على توظيف خريجي برامج التدريب التقني، مشيرًا إلى أن المؤسسة تنفذ عدة مشاريع ومبادرات بهدف توظيف الخريجين من خلال عقد معارض ولقاءات التوظيف، وإبرام شراكات واتفاقيات بين المؤسسة وقطاع الأعمال، وتزويد مختلف القطاعات بقوائم الخريجين وتخصصاتهم، وقياس مدى رضا أصحاب الأعمال عن مستوى الخريجين.

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