التشكيل الأفضل في دور الـ16 بمونديال 2022

اختارت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأربعاء، التشكيل الأفضل للاعبي المنتخبات المشاركة في دور الـ16 بكأس العالم 2022، المقام حاليا في قطر، وذلك بعد انتهاء منافسات الدور ثمن النهائي أمس الثلاثاء، والتي اختتمت بلقاء سويسرا والبرتغال.

أفضل اللاعبين

وجاء ميسي ومبابي على رأس اختيار صحيفة ماركا الإسبانية، للتشكيل الأفضل في الدور ثمن النهائي، وتصدر التشكيل الأفضل بدور الـ16، كل من نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، وزميله في فريق باريس سان جيرمان، اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي، ومرابط نجم المنتخب المغربي، وبيبي من البرتغال وتياجو سيلفا من منتخب البرايل، ودمفريز، وبليند، وبيلينجهام من المنتخب الإنجليزي والفرنسي أنطوان جريزمان، وراموس المهاجم البرتغالي.