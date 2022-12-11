التشكيل الأفضل في ربع نهائي مونديال 2022

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كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الأحد، عن أفضل تشكيل في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، والذي شهد فوز وتأهل 4 منتخبات هي المغرب، الأرجنتين، كرواتيا، وفرنسا.
وتصدر الثلاثي المغربي كل من جواد إليامق وسفيان أمرابط وعز الدين أوناحي تشكيل الأفضل، طبقًا لاختيارات صحيفة “ماركا” الإسبانية.
حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش “كرواتيا”
خط الظهر: تيمبير “هولندا” ـ جواد إليامق “المغرب” ـ جوسكو جفارديول “كرواتيا”
خط الوسط: سفيان أمرابط “المغرب” ـ فرينكي دي يونج “هولندا” ـ عز الدين أوناحي ” المغرب” ـ أنطوان جريزمان “فرنسا” ـ لوكا مودريتش “كرواتيا” ـ ليونيل ميسي “الأرجنتين”.
خط الهجوم: أوليفيه جيرو “فرنسا”.
وأصبح المربع الذهبي لمونديال 2022 يضم منتخبات كل من الأرجنتين وكرواتيا والمغرب وفرنسا، ومن المقرر أن يلتقي راقصو التانجو كرواتيا بعد غد مساء الثلاثاء، فيما ضرب منتخب المغرب موعدًا ناريًا مع نظيره الفرنسي حامل اللقب مساء الأربعاء المقبل.