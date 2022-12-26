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أعلن المديران الفنيان لفريقي النصر والهلال، الفرنسي رودي جارسيا والأرجنتين رامون دياز، عن التشكيل الرسمي لديربي الرياض الذي سينطلق بعد ساعة.
ويحتضن ملعب مرسول بارك ديربي الرياض بين النصر والهلال، اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء، وذلك في ختام مواجهات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.
ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث.
ودفع جارسيا ودياز بالقوة الضاربة منذ بداية ديربي الرياض، أملًا في الظهور بشكل مميز وتسهيل مهمتهما في تسجيل هدف مبكر، وخطف الثلاث نقاط، في ظل المنافسة القوية على صدارة الترتيب بعد خسارة الشباب اليوم.
وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في ديربي الرياض اليوم، كالتالي؛ ديفيد أوسبينا، سلطان الغنام، ألفارو، عبدالإله العمري، غيسلان كونان، عبدالله لخيبري، لويز جوستافو، أيمن يحيى، أندرسون تاليسكا، سامي النجعي وفينسنت أبو بكر.
على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، محمد جحفلي، محمد البريك، غوستافو كويلار، محمد كنو، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، لوسيانو فييتو وأوديون إيغالو.