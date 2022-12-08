التشكيل الرسمي لـ مباراة الهلال ونيوكاسل

ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين
كشف المدربان الأرجنتيني رامون دياز والإنجليزي إيدي هاو، عن تشكيل فريقي الهلال ونيوكاسل يونايتد لخوض المباراة الودية بينهما مساء اليوم على كأس موسم الدرعية.
وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، حمد اليامي، جانج هيون سو، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، أندري كاريلو، ماثيوس بيريرا، ميشايل ديلجادو، لوسيانو فييتو، أوديون إيجالو”.
أما تشكيل نيوكاسل فجاء مكونًا من: ” لوريس كاريوس، خافيير مانكويلو، جمال لاسيلس، سيفين بوتمان، جمال لويس، جونجو شيلفي، جو ويلوك، جوي لينتون، جاكوب مورفي، آلان سان ماكسيمليان، كريس وود”.
وتُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، حيث تنطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، كما تُنقل عبر قناة SSC.
وتأتي مباراة الهلال ونيوكاسل الودية، استعدادًا لعودة النشاط الكروي في البلدين، بسبب إقامة منافسات كأس العالم 2022 في قطر، كما يغيب عن أزرق الرياض في المباراة كل من محمد العويس، سالم الدوسري، علي البليهي، محمد البريك، سلمان الفرج وياسر الشهراني، حيث تعرض كل منهم لإصابة مختلفة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في المونديال.
على الجانب الآخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل معسكرًا في السعودية حتى يوم 10 ديسمبر، ويفقد 4 لاعبين دوليين ضد الهلال، وهم؛ الثلاثي الإنجليزي كالوم ويلسون، نيك بوب وكيران تريبيه، والبرازيلي برونو جيماريش.
ويطمح إيدي هاو في ظهور لاعبيه بشكل مميز في مباراة اليوم، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه الفريق هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 30 نقطة.