التشكيل الرسمي لـ مباراة الهلال ونيوكاسل

كشف المدربان الأرجنتيني رامون دياز والإنجليزي إيدي هاو، عن تشكيل فريقي الهلال ونيوكاسل يونايتد لخوض المباراة الودية بينهما مساء اليوم على كأس موسم الدرعية.

الهلال ونيوكاسل

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، حمد اليامي، جانج هيون سو، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، أندري كاريلو، ماثيوس بيريرا، ميشايل ديلجادو، لوسيانو فييتو، أوديون إيجالو”.

أما تشكيل نيوكاسل فجاء مكونًا من: ” لوريس كاريوس، خافيير مانكويلو، جمال لاسيلس، سيفين بوتمان، جمال لويس، جونجو شيلفي، جو ويلوك، جوي لينتون، جاكوب مورفي، آلان سان ماكسيمليان، كريس وود”.

وتُقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، حيث تنطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، كما تُنقل عبر قناة SSC.

وتأتي مباراة الهلال ونيوكاسل الودية، استعدادًا لعودة النشاط الكروي في البلدين، بسبب إقامة منافسات كأس العالم 2022 في قطر، كما يغيب عن أزرق الرياض في المباراة كل من محمد العويس، سالم الدوسري، علي البليهي، محمد البريك، سلمان الفرج وياسر الشهراني، حيث تعرض كل منهم لإصابة مختلفة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في المونديال.

على الجانب الآخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل معسكرًا في السعودية حتى يوم 10 ديسمبر، ويفقد 4 لاعبين دوليين ضد الهلال، وهم؛ الثلاثي الإنجليزي كالوم ويلسون، نيك بوب وكيران تريبيه، والبرازيلي برونو جيماريش.

ويطمح إيدي هاو في ظهور لاعبيه بشكل مميز في مباراة اليوم، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه الفريق هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 30 نقطة.