التشكيل الرسمي لقمة فرنسا والأرجنتين

أعلن المديران الفنيان ديديه ديشامب وليونيل سكالوني عن التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا والأرجنتين في كأس العالم 2022.

مباراة فرنسا والأرجنتين

ومن المقرر أن تُقام مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022 على استاد لوسيل، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

وتأهلت فرنسا، إلى نهائي النسخة الحالية من كأس العالم بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما صعد منتخب الأرجنتين بعد تجاوز عقبة كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد.

تشكيل نهائي المونديال

ودفع ديشامب وسكالوني بالقوة الضاربة في بداية مباراة فرنسا والأرجنتين، أملًا في الحسم مبرًا، حيث يقود هجوم الديوك كيليان مبابي، عثمان ديمبلي وأوليفيه جيرو، فيما يبدأ التانغو اللقاء بقيادة نجميه ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا.

وجاء تشكيل الديوك في مباراة فرنسا والأرجنتين، كالتالي؛ هوجو لوريس، جويل كوندي، رافائيل فاران، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز، أنطوان جريزمان، أوريلين تشواميني، آدريان رابيو، مبابي، أوليفيه جيرو وعثمان ديمبلي.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، كالتالي؛ إيميليانو مارتينيز، مولينا، كريستيان روميرو، أوتاميندي، أكونيا، دي بأول، إنزو فرنانديز، ماك أليستر، ليونيل ميسي، دي ماريا وجوليان ألفاريز.