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ديباي يقود هجوم الطواحين

التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وأمريكا بدور الـ16

2022-12-03 الساعة 5:18
التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وأمريكا بدور الـ16
المواطن - متابعة

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أعلن لويس فان جال مدرب منتخب هولندا، وتجريج برهالتر، المدير الفني لمنتخب أمريكا، عن تشكيل منتخبي هولندا وأمريكا، في المباراة التي تنطلق بعد أقل من ساعة ضمن مباريات دور الـ16 بكأس العالم قطر 2022.

ويلتقي منتخب هولندا مع أمريكا على ملعب خليفة الدولي في أول مباريات دور الـ16.

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تشكيل هولندا

الحارس: أندريس نوبيرت.

الدفاع: جوريين تيمبر – فيرجل فان دايك – ناثان آكي.

الوسط: دينزل دومفرايس – ماررتن دي رون – فرينكي دي يونج – دالي بليند.

أمامهم: دافي كلاسين.

الهجوم: كودي جاكبو – ممفيس ديباي.

تشكيلة أمريكا

حراسة المرمى: تيرنر.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، زيميرمان، روبنسون، تيم ريم.

خط الوسط: موسى، آدامز، وستون ماكيني.

خط الهجوم: فيريرا، وياه، كريستيان بوليسيتش.

وسيلعب الفائز من مباراة هولندا وأمريكا ضد المتأهل من مواجهة الأرجنتين وأستراليا التي ستقام مساء اليوم السبت.

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