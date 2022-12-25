التشكيل المتوقع لـ الاتحاد ضد التعاون

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد غدًا لمواجهة نادي التعاون في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة بين الفريقين غدًا في تمام الـ6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة.

تشكيل الاتحاد المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع لـ العميد مكونًا من: ” مارسيلو غروهي، مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، أحمد بامسعود، طارق حامد، إيجور كورونادو، عبدالعزيز البيشي، هيلدر كوستا، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله”.

وسبق للفريقان أن تقابلا في 23 مباراة، حيث نجح العميد في الفوز بـ 12 لقاء، وخسر 6 مواجهات، وحضر التعادل 5 مرات.

ويحتل العميد حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 18 نقطة.

وبالأمس، كشفت قرعة بطولة كأس السوبر السعودي 2023، عن مواجهة قوية بين فريقي الاتحاد والنصر، بينما يواجه الهلال نادي الفيحاء في المباراة الثانية من دور نصف النهائي بالبطولة.

وذكر الحساب الرسمي للبطولة عبر “تويتر” أن الاتحاد سيواجه النصر والهلال يواجه الفيحاء في مواعيد ستُحدد لاحقًا، حيث تُقام البطولة بنظام التجمع في الرياض.