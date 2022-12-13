Icon

ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 Icon ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
اليوم في نصف نهائي مونديال قطر

التشكيل المتوقع لـ مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا

2022-12-13 الساعة 12:23
التشكيل المتوقع لـ مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مساء اليوم، مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا، في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل مواجهة كرواتيا، شارك ليونيل ميسي في 24 مباراة في كأس العالم، وعند مشاركته اليوم أمام كرواتيا فسيكون وصل لمباراته رقم 25 ليتساوى مع الألماني لوثر ماتيوس كأكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم.

قد يهمّك أيضاً
Img

الفيفا : تأهل المغرب التاريخي نصر لكل العرب

Img

قلق أمريكي من التعاون الروسي الإيراني الدفاعي

الأرجنتين ضد كرواتيا

وسيكون التشكيل المتوقع لـ منتخب الأرجنتين مكونًا من: “إيميليانو مارتينيز – مولينا – روميرو – أوتامينيدي – تاجليافيكو – أنخيل دي ماريا – رودريجو دي بول – إنزو فيرنانديز – أليكس ماك أليستر – ليونيل ميسي – جوليان ألفاريز”.

أما التشكيل المتوقع لمنتخب كرواتيا فسيكون مكونًا من: “ليفاكوفيتش – يورانوفيتش – ديان لوفرين – جفارديول – سوسا – كوفاسيتش – بروزوفيتش – لوكا مودريتش – باساليتش – كراماريتش – إيفان بيرسيتش”.

مباراة الأرجنتين وكرواتيا - الأرجنتين ضد كرواتيا - ميسي ومودريتش

وتصطدم رغبة ميسي برغبة لوكا مودريتش في الفوز بلقب كأس العالم، حيث يُعد مونديال 2022 هو المونديال الأخير لكل من النجمين.

وستكون مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا اليوم الثلاثاء هي الثالثة بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، حيث كان اللقاء الأول في دور المجموعات بمونديال 1998، وفاز منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، بينما المباراة الثانية كانت في دور المجموعات في مونديال 2018، وفاز منتخب كرواتيا بثلاثية دون رد.

وكان منتخب كرواتيا تأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022، بعدما أطاح بالمنتخب البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية، بينما تأهل منتخب الأرجنتين بعد فوزه على منتخب هولندا بركلات الجزاء الترجيحية.

الأرجنتين ضد كرواتيا

يذكر أن منتخب كرواتيا كان وصيفًا لمونديال روسيا 2018، بينما منتخب الأرجنتين كان وصيفًا لمونديال 2014 الذي أُقيم في البرازيل.

مباراة الأرجنتين وكرواتيا ستنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX, BEIN SPORTS HD 1 MAX, ALKASS EXTRA ONE HD , ALKASS EXTRA 2 HD , BEIN SPORTS HD 5 MAX.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار جدة مستمرة للغد وسببها منخفض الشمال
السعودية اليوم

أمطار جدة مستمرة للغد وسببها منخفض الشمال

السعودية اليوم
وفاة 20 شخصًا بعد فحوصات كورونا خاطئة...
صحة وطب‎

وفاة 20 شخصًا بعد فحوصات كورونا خاطئة...

صحة وطب‎
صفع زميلته فاشتعلت المعركة بالأيدي والكراسي بالبرلمان...
غرائب

صفع زميلته فاشتعلت المعركة بالأيدي والكراسي بالبرلمان...

غرائب
منجزات وتوجهات طموحة من محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

منجزات وتوجهات طموحة من محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الدورة الـ...
السعودية اليوم

كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الدورة الـ...

السعودية اليوم
ليونيل ميسي يتحدث عن كواليس علاقته مع...
الرياضة العالمية

ليونيل ميسي يتحدث عن كواليس علاقته مع...

الرياضة العالمية
ميسي يمنح الأرجنتين التقدم بالشوط الأول
الرياضة

ميسي يمنح الأرجنتين التقدم بالشوط الأول

الرياضة
وظائف بمستشفى قوى الأمن بالرياض
حصاد اليوم

وظائف بمستشفى قوى الأمن بالرياض

حصاد اليوم