التشكيل المتوقع لـ مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مساء اليوم، مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا، في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل مواجهة كرواتيا، شارك ليونيل ميسي في 24 مباراة في كأس العالم، وعند مشاركته اليوم أمام كرواتيا فسيكون وصل لمباراته رقم 25 ليتساوى مع الألماني لوثر ماتيوس كأكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم.

الأرجنتين ضد كرواتيا

وسيكون التشكيل المتوقع لـ منتخب الأرجنتين مكونًا من: “إيميليانو مارتينيز – مولينا – روميرو – أوتامينيدي – تاجليافيكو – أنخيل دي ماريا – رودريجو دي بول – إنزو فيرنانديز – أليكس ماك أليستر – ليونيل ميسي – جوليان ألفاريز”.

أما التشكيل المتوقع لمنتخب كرواتيا فسيكون مكونًا من: “ليفاكوفيتش – يورانوفيتش – ديان لوفرين – جفارديول – سوسا – كوفاسيتش – بروزوفيتش – لوكا مودريتش – باساليتش – كراماريتش – إيفان بيرسيتش”.

وتصطدم رغبة ميسي برغبة لوكا مودريتش في الفوز بلقب كأس العالم، حيث يُعد مونديال 2022 هو المونديال الأخير لكل من النجمين.

وستكون مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا اليوم الثلاثاء هي الثالثة بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، حيث كان اللقاء الأول في دور المجموعات بمونديال 1998، وفاز منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، بينما المباراة الثانية كانت في دور المجموعات في مونديال 2018، وفاز منتخب كرواتيا بثلاثية دون رد.

وكان منتخب كرواتيا تأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022، بعدما أطاح بالمنتخب البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية، بينما تأهل منتخب الأرجنتين بعد فوزه على منتخب هولندا بركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن منتخب كرواتيا كان وصيفًا لمونديال روسيا 2018، بينما منتخب الأرجنتين كان وصيفًا لمونديال 2014 الذي أُقيم في البرازيل.

مباراة الأرجنتين وكرواتيا ستنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX, BEIN SPORTS HD 1 MAX, ALKASS EXTRA ONE HD , ALKASS EXTRA 2 HD , BEIN SPORTS HD 5 MAX.