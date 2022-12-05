التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

يخوض منتخب البرازيل الأول لكرة القدم مباراة قوية ومنتظرة في مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقام مواجهة بين منتخبي البرازيل (السليساو) وكوريا الجنوبية على استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات دور الـ16، مساء اليوم الاثنين عند العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل السامبا المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أليكس ساندرو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، إيدير ميليتاو.

الوسط: فريد، كاسيميرو، لوكاس باكيتا.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون، نيمار دا سيلفا.

تشكيلة كوريا الجنوبية المتوقعة

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: كيم مون هوان، كيم يونج جون، كيم مين جاي، كيم جين سو.

خط الوسط: جونج وو يونج، هوانج إن بيوم، لي جاي سونج.

خط الهجوم: تشانج هون كون، سون هيونج مين، سونج تشو.