Icon

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص Icon الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة Icon لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا Icon سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين Icon تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص Icon خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع Icon تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية Icon الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
فان دايك يؤمن الدفاع البرتقالي

التشكيل المتوقع لمواجهة أمريكا والطواحين اليوم

2022-12-03 الساعة 2:20
التشكيل المتوقع لمواجهة أمريكا والطواحين اليوم
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

تنطلق مساء اليوم السبت، مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد منتخب الطواحين الهولندية، في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب على استاد خليفة الدولي في أول لقاءات الدور ثمن النهائي (دور الـ16) من كأس العالم قطر 2022.

منتخب هولندا
لاعبو هولندا – المصدر @fifaworldcup_ar

صراع كبير

ويدخل المنتخب البرتقالي المباراة، اليوم السبت، متصدرًا المجموعة الأولى دون خسارة في مجموعة ضمت كل من قطر والسنغال والإكوادور، بينما حصد منتخب أمريكا المركز الثاني في المجموعة الثانية التي كانت تضم إنجلترا وويلز وإيران، ويحلم الهولنديون بتخطي العقبة الأمريكية لمواصلة الطريق نحو اللقب.

قد يهمّك أيضاً
Img

أكاديمية مطوري آبل تعلن فتح باب القبول في البرنامج التأسيسي

Img

وليد الفراج: لم يكن يوم الأخضر وخسارة غير مستحقة

تشكيل هولندا المتوقع

حراسة المرمى: نوبرت

الدفاع: تيمبر، فان دايك، أكي، دومفريس.

الوسط: دي روون، دي يونج، بليند، كلاسين.

الهجوم: ممفيس ديباي، جاكبو

تشكيلة أمريكا المتوقعة

حراسة المرمى: مات تيرنر

خط الدفاع: ديست، والكير، أدامز، أنتوني روبينسون

خط الوسط: يونس موسى، ماكيني، تيمريم

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، وياه، جوشوا سارجنت

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...
أخبار رئيسية

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...

أخبار رئيسية
الدفاع المدني ينبه أهالي الشمالية: ابتعدوا عن...
السعودية اليوم

الدفاع المدني ينبه أهالي الشمالية: ابتعدوا عن...

السعودية اليوم
رئيس الوزراء العراقي: أي اعتداء على أراضينا...
العالم

رئيس الوزراء العراقي: أي اعتداء على أراضينا...

العالم
توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد
السعودية اليوم

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

السعودية اليوم
قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
ثلاثي الخبرة سلاح السعودية ضد الأرجنتين
آخر الاخبار

ثلاثي الخبرة سلاح السعودية ضد الأرجنتين

آخر الاخبار
الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا
كأس العالم

الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا

كأس العالم
الفيضانات تهدد مزارع العنب في أستراليا
العالم

الفيضانات تهدد مزارع العنب في أستراليا

العالم