التشكيل المتوقع لمواجهة أمريكا والطواحين اليوم

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تنطلق مساء اليوم السبت، مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد منتخب الطواحين الهولندية، في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب على استاد خليفة الدولي في أول لقاءات الدور ثمن النهائي (دور الـ16) من كأس العالم قطر 2022.
ويدخل المنتخب البرتقالي المباراة، اليوم السبت، متصدرًا المجموعة الأولى دون خسارة في مجموعة ضمت كل من قطر والسنغال والإكوادور، بينما حصد منتخب أمريكا المركز الثاني في المجموعة الثانية التي كانت تضم إنجلترا وويلز وإيران، ويحلم الهولنديون بتخطي العقبة الأمريكية لمواصلة الطريق نحو اللقب.
حراسة المرمى: نوبرت
الدفاع: تيمبر، فان دايك، أكي، دومفريس.
الوسط: دي روون، دي يونج، بليند، كلاسين.
الهجوم: ممفيس ديباي، جاكبو
حراسة المرمى: مات تيرنر
خط الدفاع: ديست، والكير، أدامز، أنتوني روبينسون
خط الوسط: يونس موسى، ماكيني، تيمريم
خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، وياه، جوشوا سارجنت