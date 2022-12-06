التشكيل المتوقع لمواجهة البرتغال وسويسرا

الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا
يلتقي منتخبا البرتغال وسويسرا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد لوسيل، في آخر مباريات دور الـ16 من نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وتأتي مباراة البرتغال وسويسرا كآخر مباريات الدور ثمن النهائي من كأس العالم في نسخته الحالية المقامة في قطر حتى الـ18 من ديسمبر الجاري، وبذلك تكون المباراة مميزة ومرتقبة كونها ستحدد آخر الفرق الصاعدة والمتأهلة إلى دور الثمانية من المونديال لمواجهة الفائز من لقاء إسبانيا ضد المغرب والذي سيقام في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب استاد المدينة التعليمية.
حراسة المرمى: كوستا.
الدفاع: دالوت، بيبي، نطونيو سيلفا، كانسيلو.
الوسط: ماثيوس نونيز، روبين نيفيز، فيتور فيريرا.
الهجوم: جواو ماريو، كريستيانو رونالدو، ريكاردو هورتا.
حراسة المرمى: يان سومير.
الدفاع: ريكاردو رودريجيز، نيكو إيلفادي، مانويل أكانجي، سيلفان ويدمر.
الوسط: روبن فارجاس، جرانيت شاكا، ريمو فرولر، جابريل سو، شيردان شاكيري.
الهجوم: برييل إيمبولو.