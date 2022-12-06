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التشكيل المتوقع لمواجهة البرتغال وسويسرا

2022-12-06 الساعة 12:55
التشكيل المتوقع لمواجهة البرتغال وسويسرا
المواطن - عاطف عبداللطيف

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يلتقي منتخبا البرتغال وسويسرا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد لوسيل، في آخر مباريات دور الـ16 من نهائيات كأس العالم قطر 2022.

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مباراة مميزة

وتأتي مباراة البرتغال وسويسرا كآخر مباريات الدور ثمن النهائي من كأس العالم في نسخته الحالية المقامة في قطر حتى الـ18 من ديسمبر الجاري، وبذلك تكون المباراة مميزة ومرتقبة كونها ستحدد آخر الفرق الصاعدة والمتأهلة إلى دور الثمانية من المونديال لمواجهة الفائز من لقاء إسبانيا ضد المغرب والذي سيقام في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب استاد المدينة التعليمية.

نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @selecaoportugal

تشكيل البرتغال المتوقع

حراسة المرمى: كوستا.

الدفاع: دالوت، بيبي، نطونيو سيلفا، كانسيلو.

الوسط: ماثيوس نونيز، روبين نيفيز، فيتور فيريرا.

الهجوم: جواو ماريو، كريستيانو رونالدو، ريكاردو هورتا.

منتخب سويسرا
لاعبو سويسرا – المصدر @nati_sfv_asf

تشكيلة سويسرا المتوقعة

حراسة المرمى: يان سومير.

الدفاع: ريكاردو رودريجيز، نيكو إيلفادي، مانويل أكانجي، سيلفان ويدمر.

الوسط: روبن فارجاس، جرانيت شاكا، ريمو فرولر، جابريل سو، شيردان شاكيري.

الهجوم: برييل إيمبولو.

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