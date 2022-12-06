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زياش يقود هجوم أسود الأطلس

التشكيل المتوقع لمواجهة المغرب وإسبانيا

2022-12-06 الساعة 12:55
التشكيل المتوقع لمواجهة المغرب وإسبانيا
المواطن - متابعة

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مواجهة منتخبي المغرب وإسبانيا في تمام السادسة مساءً بشغف وتطلع إلى إنجاز عربي جديد وفريد بصعود أسود الأطلس على حساب الماتادور في مباراة الليلة، والصعود كأول فريق عربي لأول مرة إلى دور الثمانية من منافسات المونديال.

احتفالات منتخب المغرب

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تخمة نجوم

وتمني الجماهير المغربية والعربية النفس بالفوز على إسبانيا في مباراة يتوقع لها أن تكون حماسية وقوية، نظرًا للتشكيلة المتخمة بالنجوم في المنتخبين الإفريقي والأوروبي.

التشكيل المتوقع لإسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: داني كارباخال، رودري، باو توريس، جوردي آلبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، جافي، بيدري.

الهجوم: ماركو أسينسيو، فيران توريس، ألفارو موراتا.

تشكيلة المغرب المتوقعة

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي.

الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، عبدالحميد صابيري.

الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

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