التشكيل المتوقع لمواجهة اليابان وكرواتيا بدور الـ16

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تبدأ لقاءات، اليوم الاثنين، من منافسات دور الـ16 بكأس العالم 2022 والمقام حاليًا في قطر، بمباراة قوية بين منتخبي كرواتيا واليابان في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب استاد الجنوب، في الدور ثمن النهائي.
حراسة المرمى: شويشي جوندا.
خط الدفاع: يوتو ناجاتومو، مايا يوشيدا، كو إيتكوارا، تونجيتي.
خط الوسط: إيتو، تاناكا، دياتشي كامادا، كوبو، هايدماسا موريتا.
خط الهجوم: ميادا
حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.
خط الدفاع:يوسيب يورانوفيتش – ديان لوفرين – يوشكو جوارديول – بورنا سوسا.
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – لوكا مودريتش – ماتيو كوفاسيتش.
الهجوم: أورسيتش، كرامارايتش، فلاسيتش.