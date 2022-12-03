التشكيل المثالي للجولة الثالثة بكأس العالم 2022

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كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2022.
وأسدلت، أمس الجمعة، منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال قطر، ليكتمل عقد المتأهلين لدور الـ16 بكأس العالم، والذي ينطلق منافساته، مساء اليوم السبت، بمواجهتي هولندا ضد الولايات المتحدة، والأرجنتين أمام أستراليا.
حراسة المرمى: فويتشك تشيزني”بولندا”.
الدفاع: يوشوكو جوارديول “كرواتيا”، أوتاميندي “الأرجنتين”، كاليدو كوليبالي “السنغال”، لويس تشافيز “المكسيك”.
الوسط: أراسكايتا “أوروجواي”، كاي هافيرتز “ألمانيا”، ماثيو ليكي “أستراليا”، سون هيونج مين “كوريا الجنوبية”.
الهجوم: ماركوس راشفورد “إنجلترا”، جوليان ألفاريز “الأرجنتين”.