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شهدت تواجد 3 لاعبين من الاتحاد

التشكيل المثالي للجولة الـ10 بدوري روشن

2022-12-28 الساعة 6:23
التشكيل المثالي للجولة الـ10 بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من فريق الاتحاد، ليتواجد 3 لاعبين من صفوفه في التشكيلة المثالية.

ثلاثي الاتحاد بالتشكيل المثالي

وكشف حساب دوري روشن السعودي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر، عن التشكيلة المثالية للجولة العاشرة، والتي شهدت تواجد 3 لاعبين من الاتحاد، وهم؛ المصري أحمد حجازي، أحمد شراحيلي والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

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عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر spl

وحصل عبدالرزاق حمدالله على أعلى تقييم في الجولة العاشرة بـ8.8 درجات، بعد تسجيله لثنائية في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، فيما حصل زميلاه حجازي وشراحيلي على 7.5 درجات.

كما تواجد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، أنتوني نواكايمي في التشكيل المثالي للجولة العاشرة، وحصل على تقييم 8.2 درجات، بعدما ساهم في تحقيق فريقه للفوز الثاني على التوالي في دوري روشن ضد الخليج.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

تشكيل الجولة بدوري روشن

وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى ديفيز إيباسي “أبها”، وفي الدفاع، نواف بوشل “الفتح”، ويوسف الشمري “الباطن”، بجانب ثنائي الاتحاد، حجازي وشراحيلي.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي للجولة الأخيرة، كل من؛ مراد باتنا “الفتح”، سعد بقير “أبها”، كريم البركاوي “الرائد”، نواكايمي وحمدالله، بالإضافة إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أندرسون تاليسكا.

دوري روشن السعودي
التشكيل المثالي للجولة العاشرة في الدوري – المصدر @SPL

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