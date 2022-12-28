التشكيل المثالي للجولة الـ10 بدوري روشن

شهدت منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من فريق الاتحاد، ليتواجد 3 لاعبين من صفوفه في التشكيلة المثالية.

ثلاثي الاتحاد بالتشكيل المثالي

وكشف حساب دوري روشن السعودي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر، عن التشكيلة المثالية للجولة العاشرة، والتي شهدت تواجد 3 لاعبين من الاتحاد، وهم؛ المصري أحمد حجازي، أحمد شراحيلي والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وحصل عبدالرزاق حمدالله على أعلى تقييم في الجولة العاشرة بـ8.8 درجات، بعد تسجيله لثنائية في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، فيما حصل زميلاه حجازي وشراحيلي على 7.5 درجات.

كما تواجد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، أنتوني نواكايمي في التشكيل المثالي للجولة العاشرة، وحصل على تقييم 8.2 درجات، بعدما ساهم في تحقيق فريقه للفوز الثاني على التوالي في دوري روشن ضد الخليج.

تشكيل الجولة بدوري روشن

وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى ديفيز إيباسي “أبها”، وفي الدفاع، نواف بوشل “الفتح”، ويوسف الشمري “الباطن”، بجانب ثنائي الاتحاد، حجازي وشراحيلي.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي للجولة الأخيرة، كل من؛ مراد باتنا “الفتح”، سعد بقير “أبها”، كريم البركاوي “الرائد”، نواكايمي وحمدالله، بالإضافة إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أندرسون تاليسكا.