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ضمن مباريات الجولة الـ18 بالدوري الإنجليزي

التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد إيفرتون

2022-12-31 الساعة 8:33
التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد إيفرتون
المواطن - محمد سمعه

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حسم التعادل الإيجابي مباراة مان سيتي ضد إيفرتون مساء اليوم، حيث تعادل الفريقين بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مان سيتي ضد إيفرتون

وبدأ مانشستر سيتي المباراة، ضاغطًا بشكل قوي لتسجيل الهدف الأول، حتى نجح المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في إحراز الهدف الأول للسيتي بالدقيقة الـ25 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الجزائري رياض محرز.

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وشهدت المباراة قبل نهاية الشوط الأول احتكاكات وشجارًا بين لاعبي مان سيتي وإيفرتون، بسبب التدخلات العنيفة من لاعبي إيفرتون على نجوم السيتي، لينتهي الشوط الأول بتقدم مان سيتي بهدف دون رد.

مان سيتي ضد إيفرتون
غراي

وفي الشوط الثاني، وفي ظل تراجع تركيز لاعبي مانشستر سيتي، نجح فريق إيفرتون في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الإنجليزي ديماراي جراي في الدقيقة الـ65 عبر تصويبة متقنة.

وظل مانشستر سيتي يُقاتل لإحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل دفاع قوي وتألق من حارس إيفرتون لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما.

مان سيتي ضد إيفرتون

مان سيتي بالوصافة

وبعد نهاية مباراة مان سيتي ضد إيفرتون، أصبح رصيد مان سيتي 36 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد إيفرتون 15 نقطة في المركز الـ16.

وكانت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون بهدف دون رد، وفوز فولهام على ساوثهامبتون بنتيجة هدفين لهدف، بينما تعادل نيوكاسل يونايتد بدون أهداف مع فريق ليدز يونايتد.

مان سيتي ضد إيفرتون

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