التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من لقاء البرتغال وكوريا الجنوبية

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب البرتغال أمام كوريا الجنوبية، مساء اليوم الجمعة، في مباراة تقام حاليًا على استاد “المدينة التعليمية” ضمن مواجهات المرحلة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

هدف مبكر

وخلال الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، تبادل لاعبو منتخب البرتغال تمريرات قصيرة في وسط الملعب ومحاولات لتسجيل هدف مبكر، الذي أحرزوه في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب ريكاردو هورتا، وجاء الهدف بعد عرضية أرضية من دالوت داخل منطقة الجزاء ليقابلها ريكاردو هورتا بتسديدة على يسار الحارس داخل الشباك.

أول 15 دقيقة

وشهد أول ربع ساعة من الشوط الأول، سيطرة واستحواذ من جانب منتخب البرتغال على مجريات اللقاء، وحاول جواو كانسيلو التسجيل وإضافة الهدف الثاني للبرتغال بعدما راوغ مدافع كوريا الجنوبية بمهارة وسدد بقوة ولكن الحارس الكوري يتصدى لها بثبات في الدقيقة الـ14.

هدف ملغى

ألغى حكم المباراة هدفًا لمنتخب كوريا الجنوبية بداعي التسلل في الدقيقة 17، ويمر وقت الشوط الأول حتى الدقيقة 25، وسط سجال على الكرة في وسط الملعب بين الفريقين.

وفي الدقيقة 23، عرضية برتغالية داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع الكوري يتدخل ويستخلص الكرة قبل أن تصل إلى كريستيانو رونالدو.

التعادل الكوري

أحرز المنتخب الكوري هدف التعادل عن طريق لاعبه وو- يونج جونج، في الدقيقة 27، بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها يونج جوان كيم بتسديدة داخل الشباك البرتغالية.

وفي الدقيقة 30، يحتسب الحكم تسللًا على النجم كريستيانو رونالدو، فيما عمت المدرجات فرحة عارمة بين الجماهير بالتعادل الكوري.

تسديدة خطيرة

يسدد لاعب البرتغال عند الدقيقة 42، كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها الحارس ببراعة قبل أن يتابعها كريستيانو رونالدو برأسية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وبعدها بدقيقتين، فيتينيا يسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن تصل سهلة إلى أحضان الحارس الكوري، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي 1-1.