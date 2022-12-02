التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من لقاء البرتغال وكوريا الجنوبية

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انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب البرتغال أمام كوريا الجنوبية، مساء اليوم الجمعة، في مباراة تقام حاليًا على استاد “المدينة التعليمية” ضمن مواجهات المرحلة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.
هدف البرتغال "5": كوريا الجنوبية 0-1 البرتغال#كوريا_الجنوبية مع #البرتغال #كأس_العالم #قطر2022 #VesteABandeira #FIFAWorldCup
#Qatar2022@selecaoportugal pic.twitter.com/gAaE0WbwN4قد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
وخلال الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، تبادل لاعبو منتخب البرتغال تمريرات قصيرة في وسط الملعب ومحاولات لتسجيل هدف مبكر، الذي أحرزوه في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب ريكاردو هورتا، وجاء الهدف بعد عرضية أرضية من دالوت داخل منطقة الجزاء ليقابلها ريكاردو هورتا بتسديدة على يسار الحارس داخل الشباك.
وشهد أول ربع ساعة من الشوط الأول، سيطرة واستحواذ من جانب منتخب البرتغال على مجريات اللقاء، وحاول جواو كانسيلو التسجيل وإضافة الهدف الثاني للبرتغال بعدما راوغ مدافع كوريا الجنوبية بمهارة وسدد بقوة ولكن الحارس الكوري يتصدى لها بثبات في الدقيقة الـ14.
ألغى حكم المباراة هدفًا لمنتخب كوريا الجنوبية بداعي التسلل في الدقيقة 17، ويمر وقت الشوط الأول حتى الدقيقة 25، وسط سجال على الكرة في وسط الملعب بين الفريقين.
وفي الدقيقة 23، عرضية برتغالية داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع الكوري يتدخل ويستخلص الكرة قبل أن تصل إلى كريستيانو رونالدو.
هدف كوريا الجنوبية "27": كوريا الجنوبية 1-1 البرتغال .. #كأس_العالم #قطر2022 #VesteABandeira #FIFAWorldCup
#대한민국 #축구국가대표팀 #Qatar2022@selecaoportugal @theKFA #KORPOR pic.twitter.com/By8GPen66U
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
أحرز المنتخب الكوري هدف التعادل عن طريق لاعبه وو- يونج جونج، في الدقيقة 27، بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها يونج جوان كيم بتسديدة داخل الشباك البرتغالية.
وفي الدقيقة 30، يحتسب الحكم تسللًا على النجم كريستيانو رونالدو، فيما عمت المدرجات فرحة عارمة بين الجماهير بالتعادل الكوري.
أهازيج جماهير كوريا الجنوبية باستاد المدينة التعليمية@theKFA#كوريا_البرتغال#قطر2022#كأس_العالم#قنوات_الكاس pic.twitter.com/HbqHRQ5odr
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
يسدد لاعب البرتغال عند الدقيقة 42، كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها الحارس ببراعة قبل أن يتابعها كريستيانو رونالدو برأسية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.
وبعدها بدقيقتين، فيتينيا يسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن تصل سهلة إلى أحضان الحارس الكوري، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي 1-1.