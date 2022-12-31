التعادل يحسم مباراة برشلونة ضد إسبانيول

انتهت مباراة برشلونة ضد إسبانيول عصر اليوم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني موسم 2022/2023.

برشلونة ضد إسبانيول

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي برشلونة، ليُسجل اللاعب ماركوس ألونسو هدف التقدم للفريق الكتالوني بالدقيقة السابعة.

وحاول برشلونة إضافة الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء برشلونة، لينجح فريق إسبانيول في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب خوسيلو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ74.

وكانت المباراة شهدت طرد كل من جوردي ألبا من برشلونة وفينسيوس سوزا من فريق إسبانيول.

وانتهت مباراة برشلونة ضد إسبانيول، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليُصبح رصيد برشلونة 38 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما أصبح رصيد إسبانيول 13 نقطة في المركز السادس عشر.

بوسكيتس لن يغادر

وكان المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تحدث قبل مواجهة إسبانيول عن مصير اللاعب سيرخيو بوسكيتس قائلًا: “اللاعب لن يرحل عن برشلونة في يناير ولن ينضم إلى أي فريق، وسوف أقنعه بالاستمرار معنا، هو باق حتى نهاية الموسم”.

وقال بوسكيتس في تصريحات إعلامية في نوفمبر الماضي إنه بحلول فبراير المقبل سيحدد مصيره مع برشلونة إما بالتجديد أو الرحيل لفريق آخر.

ويلعب نجم برشلونة مع الفريق الأول بالنادي الكتالوني منذ عام 2008، وقت وجود المدرب المخضرم بيب جوارديولا، وفاز مع برشلونة بـ 8 ألقاب في الدوري الإسباني، 7 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، 6 ألقاب في السوبر الإسباني، 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب في السوبر الأوروبي، 3 ألقاب لبطولة كأس العالم للأندية.

كما فاز مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم عام 2010 ولقب كأس أمم أوروبا عام 2012.

وكان بوسكيتس اعتزل اللعب دوليًا مع المنتخب الإسباني بعد توديع مونديال قطر من دور الـ16.