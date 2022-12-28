التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

حسم التعادل الإيجابي، مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي التي انتهت قبل قليل بنتيجة 1-1 وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري موسم 2022/2023.

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

وبدأت المباراة، بأداء هادئ من قبل الفريقين، مع بعض المحاولات الهجومية القليلة من قبل الأهلي لإحراز الهدف الأول.

وسجل الأهلي هدفًا عبر البرازيلي برونو سافيو ولكن تم إلغاؤه من قبل تقنية الفيديو بسبب حالة التسلل.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، سجل سيراميكا كليوباترا هدف التقدم عبر اللاعب أحمد رمضان بيكهام من ضربة رأسية.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه لينجح في تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب التونسي علي معلول في الدقيقة الـ79 من ركلة جزاء.

وحاول الأهلي خلال المباراة إضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وأصبح رصيد الأهلي بعد التعادل 24 نقطة في صدارة الدوري المصري، بينما أصبح رصيد سيراميكا كليوباترا 12 نقطة في المركز الثامن.

وكانت مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

مباريات الجولة العاشرة

وبدأت مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري أمس بمواجهة الاتحاد السكندري لنادي بيراميدز حيث فاز الأخير بثلاثية دون رد.

وفي مباريات اليوم الأربعاء، تعادل إنبي بدون أهداف مع نادي الداخلية، بينما تعادل طلائع الجيش مع حرس الحدود بنتيجة هدفين لكل فريق، أما نادي فيوتشر ففاز على فريق فاركو بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل الأهلي مع سيراميكا بهدف لكل فريق.

وتُستكمل مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري غدًا الخميس بمباراتين وهما ” المصري البورسعيدي ضد أسوان في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة، الزمالك والإسماعيلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة”.

وتُختتم مباريات الجولة العاشرة بمواجهتين بعد غد الجمعة وهما ” غزل المحلة ضد سموحة، البنك الأهلي ضد المقاولون العرب”.