Icon

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في عاشر جولات الدوري المصري

التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

2022-12-28 الساعة 10:20
التعادل يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حسم التعادل الإيجابي، مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي التي انتهت قبل قليل بنتيجة 1-1 وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري موسم 2022/2023.

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

وبدأت المباراة، بأداء هادئ من قبل الفريقين، مع بعض المحاولات الهجومية القليلة من قبل الأهلي لإحراز الهدف الأول.

قد يهمّك أيضاً
Img

أبها يبحث عن الفوز الأول أمام العدالة

Img

رصد عدد من المخالفات في سكن العمالة داخل أحياء حفر الباطن

وسجل الأهلي هدفًا عبر البرازيلي برونو سافيو ولكن تم إلغاؤه من قبل تقنية الفيديو بسبب حالة التسلل.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، سجل سيراميكا كليوباترا هدف التقدم عبر اللاعب أحمد رمضان بيكهام من ضربة رأسية.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه لينجح في تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب التونسي علي معلول في الدقيقة الـ79 من ركلة جزاء.

وحاول الأهلي خلال المباراة إضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وأصبح رصيد الأهلي بعد التعادل 24 نقطة في صدارة الدوري المصري، بينما أصبح رصيد سيراميكا كليوباترا 12 نقطة في المركز الثامن.

وكانت مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

مباريات الجولة العاشرة

وبدأت مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري أمس بمواجهة الاتحاد السكندري لنادي بيراميدز حيث فاز الأخير بثلاثية دون رد.

وفي مباريات اليوم الأربعاء، تعادل إنبي بدون أهداف مع نادي الداخلية، بينما تعادل طلائع الجيش مع حرس الحدود بنتيجة هدفين لكل فريق، أما نادي فيوتشر ففاز على فريق فاركو بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل الأهلي مع سيراميكا بهدف لكل فريق.

وتُستكمل مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري غدًا الخميس بمباراتين وهما ” المصري البورسعيدي ضد أسوان في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة، الزمالك والإسماعيلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة”.

وتُختتم مباريات الجولة العاشرة بمواجهتين بعد غد الجمعة وهما ” غزل المحلة ضد سموحة، البنك الأهلي ضد المقاولون العرب”.

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة
السعودية اليوم

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة

السعودية اليوم
ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...
الرياضة

ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...

الرياضة
استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...
حصاد اليوم

استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...

حصاد اليوم
8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...
كأس العالم

8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...

كأس العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...
الرياضة

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...

الرياضة
5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...
السعودية اليوم

5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...

السعودية اليوم
وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف
وظائف

وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف

وظائف