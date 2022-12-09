التعادل يحسم ودية النصر وألميريا

انتهت، منذ قليل، مباراة النصر وألميريا الودية التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل النصر وألميريا

وانطلقت مباراة النصر وألميريا بشكل سريع، وسط محاولات لتسجيل هدف مبكر، قبل أن ينجح الفريق الإسباني في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18 برأسية مميزة من البلال توريه.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تسجيل التعادل بعد 3 دقائق فقط، عن طريق نجمه البرازيل أندرسون تاليسكا من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وواصل الفريقان محاولاتهما لهز الشباك مجددًا، وسط تألق الدفاع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من ودية النصر وألميريا بالتعادل بنتيجة 1/1.

محاولات مستمرة

وبعد انطلاق أحداث الشوط الثاني، أجرى رودي جارسيا عدة تغييرات، حيث دفع بكل من؛ علي لاجامي، محمد آل فتيل، ماجد قشيش وبيتي مارتينيز، بدلًا من ألفارو، عبدالله مادو، سلطان الغنام وسامي النجعي.

واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، وواصل جارسيا تبديلاته لمنح الفرصة لجميع اللاعبين، لتنتهي مباراة النصر وألميريا بالتعادل الإيجابي.

وتأتي مباراة الفريقين الودية في إطار الاستعداد لعودة المنافسات الرسمية بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب كأس العالم 2022، حيث يطمح كل منهما التحضير جيدًا والظهور بشكل مميز.