التعاون الخليجي يدين محاولة اغتيال رئيس بعثة باكستان: نرفض كل أشكال العنف

أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، محاولة اغتيال رئيس بعثة جمهورية باكستان الإسلامية في العاصمة الأفغانية كابول.

رفض كل أشكال العنف

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتضامنها ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الصديق في مواجهة العنف والإرهاب.

المطالبة بموقف حاسم

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية، والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، والمواثيق التي تنظم العمل الدبلوماسي الدولي.