Icon

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص Icon الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة Icon لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا Icon سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين Icon تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص Icon خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع Icon تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية Icon الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أكد ضرورة اتخاذ إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية

التعاون الخليجي يدين محاولة اغتيال رئيس بعثة باكستان: نرفض كل أشكال العنف

2022-12-03 الساعة 3:28
التعاون الخليجي يدين محاولة اغتيال رئيس بعثة باكستان: نرفض كل أشكال العنف
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، محاولة اغتيال رئيس بعثة جمهورية باكستان الإسلامية في العاصمة الأفغانية كابول.

رفض كل أشكال العنف

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتضامنها ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الصديق في مواجهة العنف والإرهاب.

قد يهمّك أيضاً
Img

محمد البريك يُربك حسابات رينارد

Img

إطلاق خدمة التيار الكهربائي في مشروع الجوار بالمدينة المنورة

المطالبة بموقف حاسم

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية، والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، والمواثيق التي تنظم العمل الدبلوماسي الدولي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...
أخبار رئيسية

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...

أخبار رئيسية
الدفاع المدني ينبه أهالي الشمالية: ابتعدوا عن...
السعودية اليوم

الدفاع المدني ينبه أهالي الشمالية: ابتعدوا عن...

السعودية اليوم
رئيس الوزراء العراقي: أي اعتداء على أراضينا...
العالم

رئيس الوزراء العراقي: أي اعتداء على أراضينا...

العالم
توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد
السعودية اليوم

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

السعودية اليوم
قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
ثلاثي الخبرة سلاح السعودية ضد الأرجنتين
آخر الاخبار

ثلاثي الخبرة سلاح السعودية ضد الأرجنتين

آخر الاخبار
الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا
كأس العالم

الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا

كأس العالم
الفيضانات تهدد مزارع العنب في أستراليا
العالم

الفيضانات تهدد مزارع العنب في أستراليا

العالم