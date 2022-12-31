التعاون يحسم ديربي القصيم بثلاثية في الرائد

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حسم نادي التعاون، ديربي القصيم اليوم بفوز مثير على جاره الرائد بنتيجة 3-2 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
🎥 هدف الرائد الثاني
⚽️ محمد فوزير
#️⃣ #الرائد_التعاون pic.twitter.com/Zzuc8NPmMIقد يهمّك أيضاً
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 31, 2022
وكان الشوط الأول شهد تسجيل سكري القصيم هدف التقدم عبر اللاعب روميرو جامارا الملقب بـ ” كاكو” في الدقيقة الـ21، ثم نجح المحترف الإيطالي ماركو أركاليتي في إضافة الهدف الثاني لسكري القصيم بالدقيقة الـ40.
🎥 هدف التعاون الثالث
⚽️ تاوامبا
#️⃣ #الرائد_التعاون pic.twitter.com/BcGXpGUISB
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 31, 2022
وقبل نهاية الوقت الإضافي من الشوط الأول نجح جوليو تفاريس في إحراز الهدف الأول لـ الرائد لينتهي الشوط الأول بتفوق سكري القصيم بنتيجة 2-1.
وفي الشوط الثاني، تراجع أداء نادي الرائد لينجح اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا في تسجيل الهدف الثالث لـ التعاون في الدقيقة الـ84، ثم قلص اللاعب المغربي محمد فوزير النتيجة لـ الرائد محرزًا الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة الـ94.
وأصبح رصيد سكري القصيم بعد الفوز 23 نقطة في المركز الرابع، أما الرائد فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الـ11.
#الرائد_التعاون اهداف الشوط الاول ⚽️
#SSC pic.twitter.com/kutentukKm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 31, 2022