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ضمن منافسات الجولة الـ11 بدوري روشن

التعاون يحسم ديربي القصيم بثلاثية في الرائد

2022-12-31 الساعة 8:18
التعاون يحسم ديربي القصيم بثلاثية في الرائد
المواطن - محمد سمعه

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حسم نادي التعاون، ديربي القصيم اليوم بفوز مثير على جاره الرائد بنتيجة 3-2 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الشوط الأول شهد تسجيل سكري القصيم هدف التقدم عبر اللاعب روميرو جامارا الملقب بـ ” كاكو” في الدقيقة الـ21، ثم نجح المحترف الإيطالي ماركو أركاليتي في إضافة الهدف الثاني لسكري القصيم بالدقيقة الـ40.

التعاون يتفوق بثلاثية

وقبل نهاية الوقت الإضافي من الشوط الأول نجح جوليو تفاريس في إحراز الهدف الأول لـ الرائد لينتهي الشوط الأول بتفوق سكري القصيم بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء نادي الرائد لينجح اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا في تسجيل الهدف الثالث لـ التعاون في الدقيقة الـ84، ثم قلص اللاعب المغربي محمد فوزير النتيجة لـ الرائد محرزًا الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة الـ94.

وأصبح رصيد سكري القصيم بعد الفوز 23 نقطة في المركز الرابع، أما الرائد فتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الـ11.

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