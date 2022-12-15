التعاون يستهدف الفوز الثاني ضد العدالة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة تفوقه ضد الصاعدين في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة العدالة اليوم.

التعاون ضد العدالة

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد العدالة عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.

أرقام الفريقين

وسبق أن لعب التعاون ضد العدالة مبارتين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ونجح سكري القصيم في الفوز مرة والتعادل في أخرى، ويطمح لمواصلة تفوقه وتحقيق الفوز الثاني خلال مواجهة اليوم.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مستوى مميزًا أمام الفرق الصاعدة، حيث حقق الفوز في آخر 5 مباريات جمعت بينهما، فيما خسر العدالة جميع الثلاث مواجهات التي خاضها في بريدة.

وحقق سكري القصيم الفوز في 5 مباريات بدوري روشن السعودي هذا الموسم، وتعادل مرتين وخسر مرة، وسجل 11 هدفًا واستقبل 6 أهداف، فيما فاز التعادل مرة وتعادل أخرى وخسر 6 مرات، وأحرز 4 أهداف واهتزت شباكه 14 مرة.