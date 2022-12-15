التعاون يصعد لوصافة دوري روشن برباعية في العدالة

صعد نادي التعاون لوصافة دوري روشن السعودي للمحترفين، مؤقتًا بعد فوزه الكبير على نادي العدالة برباعية لهدف، ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

وبدأت مباراة التعاون ضد العدالة المقامة على إستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة بشكل سريع، ونجح سكري القصيم في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط.

د69' انفرادة كاكو تمنح التعاون رابع الأهداف🔥 التعاون 4 × 0 العدالة#التعاون_العدالة#SSC pic.twitter.com/bQZVVVQJcU — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2022

التعاون يضرب برباعية

وانطلق كاكو ولعب كرة عرضية مميزة، قابلها ألفارو ميدران بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليهز الشباك بالهدف الأول، واستمرت المحاولات بعد الهدف لهز الشباك مجددًا.

هدددددف!⚽ د52' سعد الناصر يضيف الهدف الثالث🔥

التعاون 3 × 0 العدالة#التعاون_العدالة#SSC pic.twitter.com/aR5O9KSFOQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2022

وواصل سكري القصيم محاولاته، قبل أن ينجح ميدران في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية عند الدقيقة 41، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم التعاون ضد العدالة بنتيجة 2/ 0.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، سجل سكري القصيم الهدف الثالث عبر سعد الناصر بالدقيقة الـ52، ثم عزز كاكو بالهدف الرابع لسكري القصيم بالدقيقة السبعين بعد انفراد بحارس مرمى العدالة.

ثم قلص اللاعب أندرسون دانييل بلاتا الفارق للعدالة بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة الـ94.

وأصبح رصيد سكري القصيم بعد الفوز 20 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد العدالة عند 4 نقاط في المركز الـ14.