التعاون يصعد لوصافة دوري روشن برباعية في العدالة

المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين
صعد نادي التعاون لوصافة دوري روشن السعودي للمحترفين، مؤقتًا بعد فوزه الكبير على نادي العدالة برباعية لهدف، ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر المسابقة.
هدددددف!⚽
د90+3' الهدف الأول لنادي #العدالة عن طريق بلاتا
التعاون 4 × 1 العدالة#التعاون_العدالة#SSC pic.twitter.com/9mm7D5TtQCقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2022
وبدأت مباراة التعاون ضد العدالة المقامة على إستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة بشكل سريع، ونجح سكري القصيم في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط.
د69' انفرادة كاكو تمنح التعاون رابع الأهداف🔥
التعاون 4 × 0 العدالة#التعاون_العدالة#SSC pic.twitter.com/bQZVVVQJcU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2022
وانطلق كاكو ولعب كرة عرضية مميزة، قابلها ألفارو ميدران بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليهز الشباك بالهدف الأول، واستمرت المحاولات بعد الهدف لهز الشباك مجددًا.
هدددددف!⚽
د52' سعد الناصر يضيف الهدف الثالث🔥
التعاون 3 × 0 العدالة#التعاون_العدالة#SSC pic.twitter.com/aR5O9KSFOQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2022
وواصل سكري القصيم محاولاته، قبل أن ينجح ميدران في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية عند الدقيقة 41، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم التعاون ضد العدالة بنتيجة 2/ 0.
وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، سجل سكري القصيم الهدف الثالث عبر سعد الناصر بالدقيقة الـ52، ثم عزز كاكو بالهدف الرابع لسكري القصيم بالدقيقة السبعين بعد انفراد بحارس مرمى العدالة.
ثم قلص اللاعب أندرسون دانييل بلاتا الفارق للعدالة بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة الـ94.
هدددددف!⚽
د41' ميدران يبدع ويمتع🔥
التعاون 2 × 0 العدالة#التعاون_العدالة#SSC pic.twitter.com/3kASQLEYfC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2022
وأصبح رصيد سكري القصيم بعد الفوز 20 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد العدالة عند 4 نقاط في المركز الـ14.
د5' ميدران على الطاير🚀🔥
التعاون 1 × 0 العدالة#التعاون_العدالة#SSC pic.twitter.com/ZCFy1CHJSt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2022