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خلال مباراته ضد العدالة

التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين

2022-12-15 الساعة 7:23
التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد العدالة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بتقدم سكري القصيم بهدفين دون رد.

تقدم التعاون ضد العدالة

وبدأت مباراة التعاون ضد العدالة المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة بشكل سريع، ونجح سكري القصيم في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط.

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التعاون والعدالة
لاعبو سكري القصيم – المصدر spl

وانطلق كاكو ولعب كرة عرضية مميزة، قابلها ألفارو ميدران بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليهز الشباك بالهدف الأول، واستمرت المحاولات بعد الهدف لهز الشباك مجددًا.

التعاون والعدالة
جانب من المباراة – المصدر spl

وواصل سكري القصيم محاولاته، قبل أن ينجح ميدران في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية عند الدقيقة 41، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم التعاون ضد العدالة بنتيجة 2/0.

التعاون ضد العدالة
جانب من المباراة – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل لقاء اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.

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