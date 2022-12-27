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التعليم عن بعد عالم افتراضي فعال للطلاب في الظروف الاستثنائية

2022-12-27 الساعة 10:07
التعليم عن بعد عالم افتراضي فعال للطلاب في الظروف الاستثنائية
المواطن - فريق التحرير

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بالرغم من شبه انتهاء وباء كورونا، الذي ألقى بظلاله على التعليم خلال العامين السابقين، وأجبر عددًا من الدول على الانقطاع ومر العالم بظروف استثنائية، إلا أنه بفضل القيادة الحكيمة وجهود الجهات المعنية في مقدمتها وزارة التعليم، عبر استحداث طرق للدراسة عن بعد بمنصات مختلفة، أصبح هناك اعمدة راسخة للنهوض المستمر بالعملية التعليمية في المملكة.

وفي ظل أحوال الطقس غير المستقرة والتقلبات الجوية، كانت الدراسة عن بعد حاضرة بقوة، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وكذلك المعلمين والإداريين، لتثبت نجاحها مرة أخرى.

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رؤية 2023

فكرة التعليم عن بعد جاءت لتتناسب كليًّا مع رؤية المملكة 2030، حيث وضعت التعليم في مقدمة أولويتها، وذلك من خلال تنمية وتعزيز القدرات الشخصية للطلاب، والمعلمين، وكذلك رفع الوعي المجتمعي.

منصة مدرستي

تعد منصة مدرستي إحدى المنصات التي أطلقتها وزارة التعليم، حيث خلقت بيئة افتراضية فعالة للطلاب والطالبات، وكانت بمثابة نقلة نوعية لهم، ومع عام 2023، أصبحت المنصة من أشهر المنصات في المملكة.

توفر المنصة خدمة التعليم عن بعد، بالإضافة إلى توفير العديد من أدوات التدريس المهمة والملائمة لكل من الطلاب والمعلمين، فضلًا عن منح أولياء الأمور الفرصة في تسجيل الدخول لمتابعة أداء أبنائهم في الدراسة.

خدمات منصة مدرستي

نستعرض فيما يلي أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة:

  • يمكن للطلاب الجدد التسجيل من خلال تعبئة بيانات حساب ميكروسوفت الخاص بكل طالب، أو من خلال نظام نور المقدم من وزارة التعليم.
  • المقررات الدراسية المتاحة في القائمة الرئيسية تسمح للطالب بدراسة المنهج الدراسي بصورة فعالة وبشكل مبسط.
  • تقارير الغياب ومعرفة شارة الطالب من خلال خيار الاحصائيات والتقارير.
  • التقييم الذاتي للمقرر، حيث يمنح الطالب فرصة معرفة مستواه في تلقي المعلومة.
  • أداء الواجبات والاختبارات الموجودة في الشاشة الرئيسية، حيث توضح أيضًا فترة تسليم الواجب أو الاختبار.
  • استطلاع الرأي من خلال النقر على أيقونة الاستبيانات الموجودة في القائمة الرئيسية، حيث يمكن للطالب إبداء رأيه بسهولة وتوصيله إلى قائد المدرسة بكل سهولة.
  • سهولة التواصل مع المعلمين من خلال إرسال رسالة نصية إما عن طريق غرفة المعلمين أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني.

 

 

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