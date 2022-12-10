التعليم: نعتزم التوسع في تدريس اللغة الصينية بكافة المراحل

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أكدت الدكتورة عهود الفارس، وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، أن هناك تعاونًا في مجالات كثيرة مع الصين، من بينها تعلم اللغة الصينية.
#نشرة_الرابعة | د. عهود الفارس وكيل وزارة التعليم للتعليم العام: هناك تعاون في مجالات كثيرة مع الصين في مجال التعليم بينها تعلم اللغة الصينية pic.twitter.com/4berVq7oviقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 10, 2022
وأضافت الفارس في مداخلة مع قناة “العربية”: “بدأ تعليم اللغة الصينية سابقًا في عدد من المدارس والآن سيتم التوسع فيها، كما يوجد تبادل أشمل من مجرد وجود وتدريس اللغة”.
ولفتت إلى أنه يوجد تبادل في الخبرات التربوية والتعليمية والمحتوى والمقررات التعليمية، موضحة أن اللغة الصينية أصبحت الآن من أهم اللغات العالمية الهامة، لذلك وزارة التعليم اعتمدتها كأحد اللغات في التعليم العام ضمن المقررات الاختيارية.
وأشارت: “حاليًا اللغة الصينية تعتبر مقررات اختيارية في المرحلة الثانوية، ولكن هناك خطة لتدريسها وتطويرها وإتاحتها على مراحل مختلفة”.
وأكدت أن هذه اللغة أُتيحت من سنتين بعدد من المدارس، والآن ستُتاح في المرحلة الثانوية بشكل أفضل، مشددة على أن تعميق العلاقات بين البلدين سيكون له أثر تعليمي أفضل.