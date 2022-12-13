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قبل مواجهتهما في مونديال 2022

التكافؤ شعار لقاءات الأرجنتين وكرواتيا

2022-12-13 الساعة 1:46
التكافؤ شعار لقاءات الأرجنتين وكرواتيا
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الأرجنتين وكرواتيا ضمن منافسات كأس العالم 2022، في ظل الصراع القوي لخطف بطاقة التأهل.

مباراة الأرجنتين وكرواتيا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأرجنتين وكرواتيا على استاد لوسيل، اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.

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منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

وكان منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم قد تأهل إلى المربع الذهبي بعد تجاوز عقبة هولندا بركلات الترجيح، فيما صعدت كرواتيا بعد الإطاحة بالبرازيل بركلات الترجيح أيضًا.

ويدخل المنتخبان مباراة اليوم، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، وتسهل مهمته في تحقيق الفوز، أملًا في التأهل إلى نهائي كأس العالم والمنافسة على اللقب.

منتخب كرواتيا
لاعبو كرواتيا – المصدر @aawsat_spt

تاريخ مواجهات المنتخبين

ودائمًا ما تتسم مواجهات الأرجنتين وكرواتيا بالقوة والندية، حيث تقابلا 5 مرات من قبل، حقق كل منهما الفوز مرتين، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحد، ونجح التانغو في تسجيل 5 أهداف، واهتزت شباكه 7 مرات.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar

وتُعد مباراة اليوم هي الثالثة بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم، الأولى في نسخة فرنسا 1998، في آخر مواجهات مرحلة المجموعات، وانتهت بفوز الأرجنتين بهدف دون رد سجله ماوريسيو بينيدا.

ولعبت الأرجنتين وكرواتيا ضمن منافسات مرحلة المجموعات في كأس العالم 2018، وخسر التانغو بثلاثة أهداف دون رد، سجلها؛ ريبيتش، لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش، ما يدل على قوة وصعوبة مباراة اليوم.

الأرجنتين ضد كرواتيا
جانب من مباراة سابقة

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